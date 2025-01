LAZIO CINEMA INTERNATIONAL, APERTA LA FINESTRA CON 5 MILIONI A SOSTEGNO DELLE COPRODUZIONI INTERNAZIONALI

Torna Lazio Cinema International, l’avviso che sostiene e rafforza la competitività delle imprese di produzione cinematografica tramite anche una collaborazione con i produttori esteri per dando maggiore visibilità internazionale alle mete turistiche del Lazio. Con uno stanziamento di 5 milioni di euro, per metà (2,5 milioni di euro) riservati alle Opere Audiovisive di Interesse Regionale.

Sono 206 le opere realizzate tra il 2016 e il 2024 tramite il bando Lazio Cinema International, tra cui: Berlinguer, La grande ambizione di Andrea Segre, Ho visto un re di Giorgia Farina, Eterno visionario di Michele Placido e N_ego di Eleonora Danco.

I destinatari sono i produttori indipendenti e originari dell’opera audiovisiva internazionale che hanno accesso al credito d’imposta per la produzione di opere audiovisive e che sono PMI con sede operativa nel Lazio avendo una capacità finanziaria adeguata alla realizzazione dell’opera.

Il contributo concesso per ogni singola opera audiovisiva non può superare il 50% dei costi ammessi e l’importo di un milione di euro in valore assoluto.

Le opere saranno sottoposte a una valutazione di idoneità da parte della commissione di valutazione secondo determinati criteri:

qualità tecnica e originalità dell’opera;

curricula o track record delle figure chiave (produttori e distributori, regista, autori soggetto, sceneggiatura ed eventuali altri autori già contrattualizzati);

rapporto fra la copertura finanziaria reperita alla data della domanda e il costo complessivo di produzione;

ricaduta economica sulla filiera diretta/indiretta e sul sistema Lazio (rapporto fra costi ammissibili e quota italiana);

particolare interesse regionale (opere che promuovono come destinazione turistica una o più località del Lazio al di fuori dell’area urbana di Roma).

Le domande, che possono essere presentate dalle ore 12:00 del 23 gennaio fino alle ore 17:00 del 6 marzo 2025 esclusivamente tramite la piattaforma GeCoWEB Plus di Lazio Innova, sono avviate ad istruttoria sulla base dei punteggi dichiarati dai beneficiari in domanda.

Per iscriverti visita il canale WhatsApp di Lazio Terra di Cinema