Isola del Liri (FR) – “Ricordi di 5 anni insieme” l’istituto comprensivo in videoconferenza

Lunedì 8 giugno l’Istituto Comprensivo di Isola del Liri ha organizzato uno speciale incontro, in videoconferenza, per salutare l’anno scolastico.Hanno preso parte alla manifestazione la Dirigente Scolastica, i docenti gli alunni della classi Quinte della scuola, il sindaco di Castelliri, Fabio Abballe, il vice sindaco di Isola del Liri, Francesco Romano. Presente anche il consigliere delegato all’Istruzione rispettivamente del Comune di Isola del Liri, Monica Mancini e l’assessore del Comune di Castelliri, Lorenza Iafrate.Una manifestazione riuscitissima, che seppur “a distanza” è stata caratterizzata da momenti intensi ed emozionanti. In questi mesi di pandemia infatti, i piccoli alunni si sono impegnati al massimo, affrontando sempre con coraggio e caparbietà le difficoltà dovute alle regole di distanziamento. Il plauso è andato e va a tutti loro, così piccoli ma anche così grandi. Un ringraziamento va alla dirigente scolastica che non ha fatto mai mancare il proprio supporto. Un grazie alle insegnanti e ai genitori.L’evento si è aperto con il messaggio di benvenuto della dirigente scolastica. I partecipanti hanno poi preso visione della presentazione: un video realizzato per la speciale occasione che ha ripercorso i ricordi dei 5 anni insieme. Sono seguiti gli interventi delle Istituzioni.Questo uno stralcio dell’intervento del sindaco di Castelliri, Fabio Abballe: <<Stiamo uscendo da questo tunnel e questa è la cosa più importante. Si è potuto notare in questi giorni il grande sforzo e l’enorme impegno e vi faccio i complimenti, avete portato avanti le lezioni ed il programma con la didattica a distanza riuscendo a non compromettere il percorso formativo degli alunni. Non era semplice. Ai ragazzi auguro un grosso in bocca al lupo per il futuro. Hanno appena terminato un percorso ma ne inizierà subito un altro. Spero che questa esperienza abbia portato in loro qualcosa di buono ossia l’importanza della vita, dell’essere liberi, delle piccole cose. Spero che questa esperienza abbia portato ad essere un po’ più maturi. D’ora in avanti servirà ancora più impegno. Ci organizzeremo per non trascurare la scuola ma anzi, per svolgere nel miglior modo possibile le lezioni il prossimo anno. La scuola è importante, è il futuro del Paese>>.Il sindaco di Isola del Liri, Massimiliano Quadrini pur dovendo delegare lunedì il suo vice, oggi ha voluto comunque salutare gli studenti.Questo il messaggio del sindaco Massimiliano Quadrini agli studenti: <<Mi rivolgo innanzitutto a voi bambine e bambini che siete giunti alla fine di questo percorso nelle nostre scuole. È un momento di festa ma anche di nostalgia. Avete passato cinque anni con le vostre insegnati che sono diventate le vostre seconde mamme ed immagino il senso di malinconia che avvolge voi e le docenti. Siete per noi una risorsa importante, siete il futuro della nostra città.Mi sarebbe piaciuto potervi salutare con un abbraccio con ognuno di voi ma in questa fase di emergenza ci siamo dovuti adattare via telematica. Purtroppo i primi che hanno subito l’effetto di questa emergenza sanitaria siete stati proprio voi.Questi ultimi mesi di scuola sono stati molto difficili sia per voi che per gli insegnati, ma ho visto l’impegno che le maestre hanno messo cercare di non lasciare indietro nessuno e il vostro impegno nell’apprendere velocemente questo nuovo metodi di studio. Sono sicuro che tutti avete profuso il massimo impegno. Noi insieme ai vostri insegnati abbiamo fatto tutto il possibile per mettervi a proprio agio in questa nuova fase di didattica. In questo periodo ci avete insegnato voi qualcosa a noi: COME VIVERE RESPONSABILMENTE QUESTO PERIODO. AVETE AVUTO TANTA RESPOSNABILITA’ E SENSIBILITA’.Stiamo lavorando per poter affrontare l’inizio del nuovo anno scolastico tutti insieme con la vostra presenza nelle scuole in sicurezza per ognuno di voi. Prendete spunto da quello che avete imparato in questi mesi a casa dove si sono riscoperti i veri valori della famiglia e portateli con voi all’inizio del prossimo anno scolastico>>.

COMUNICATO STAMPA