Isola del Liri (FR) – Festa degli innamorati, Alessandro Greco e Beatrice Bocci in città

Una coppia d’eccezione per la festa diocesana degli innamorati. Alessandro Greco e Beatrice Bocci racconteranno dell’«incontro» che ha stravolto le loro vite.

L’appuntamento, aperto al pubblico e organizzato dall’Ufficio di Pastorale della famiglia della Diocesi di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, è per domenica prossima 16 febbraio, alle ore 17.30, ad Isola del Liri (Fr) presso la Parrocchia di S. Carlo, in via Carnello.

Beatrice Bocci è una conduttrice tv, è stata finalista a Miss Italia. Alessandro Greco è un conduttore televisivo e radiofonico amato dal grande pubblico. Quando si incontrano, nel 1997, ciascuno ha alle spalle gioie e dolori: l’infanzia, la famiglia, una carriera già avviata. Quell’incontro, però, stravolge le loro vite: è l’inizio di una grande storia d’amore ma, soprattutto, di una storia di profonda conversione che li porta, attraverso prove anche molto difficili, a formare la loro “famiglia nel segno di Gesù”. Attraverso le pagine dei rispettivi diari, che poi diventano un unico racconto, si ripercorrono le tappe di un cammino che ancora oggi gli autori stanno percorrendo, con la certezza di non essere mai soli.

Alessandro Greco è uno dei conduttori radio-televisivi più conosciuti e apprezzati dal grande pubblico. Dal 1997 a oggi ha condotto diversi programmi Rai tra cui “Furore”, “Colorado”, “Portami al mare, fammi sognare”, “Una canzone per te” e “Il gran concerto”. In radio, su Rtl 102.5 ha condotto “Chi c’è chi non c’è non parla” e attualmente, insieme a Charlie Gnocchi e Federico Vespa è in onda con “No problem w l’Italia”. Nei giorni scorsi è salito sul podio, al terzo posto della classifica finale, a “Il Cantante Mascherato”, il programma di Rai Uno condotto da Milly Carlucci.

Beatrice Bocci, Miss Toscana e finalista Miss Italia 1994, ha condotto “La Rai che vedrai” e ha preso parte ai programmi di Carlo Conti “Su le mani” e “Va ora in onda”. Ha recitato in alcune produzioni Rai Fiction, tra cui “Linda e il brigadiere 2” e “Un medico in famiglia”. Con suo marito Alessandro Greco, su Alice Tv, è stata conduttrice del programma “Sale e pepe… q.b.” e “Dolci & Delizie”.

Tiziana Lupi è giornalista e autrice di documentari a carattere storico e religioso. Ha lavorato per diversi programmi Rai e Mediaset. È autrice del libro “Il nostro Papa”, la prima biografia illustrata di Francesco, e ha curato il libro di papa Francesco “La mia idea di arte”. Scrive sul quotidiano Avvenire e sui settimanali Tv Sorrisi e Canzoni e Il mio Papa.

L’ufficio famiglia ha deciso di invitare in Diocesi i coniugi Greco per la ricorrenza di San Valentino, festa degli innamorati. Dopo la presentazione del libro seguirà un momento conviviale con un apericena a tema. Sono quindi invitati a partecipare tutti gli innamorati di ogni età e tempo! Ed in particolare i fidanzati che stanno seguendo in Diocesi gli itinerari in preparazione al matrimonio.

All’incontro parteciperà anche il Vescovo della Diocesi Mons. Gerardo Antonazzo e il direttore dell’Ufficio Famiglia don Giovanni De Ciantis.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare la pagina www.facebook.com/famigliasora

COMUNICATO STAMPA