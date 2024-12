“Il Cinema incontra il turismo”, grandi emozioni al Teatro Manzoni

L’evento della Camera di Commercio conquista il pubblico.

Tripudio di emozioni ieri sera, 12 dicembre, al Teatro Manzoni di Cassino per l’evento “Il Cinema incontra il turismo”. Ospiti d’eccezione sul palco e il pubblico delle grandi occasioni che ha riempito la sala per assistere alla serata evento della Camera di Commercio Frosinone Latina e dell’Azienda Speciale Informare, in co-organizzazione con il Comune di Cassino. Un appuntamento fortemente voluto dal Presidente dell’ente camerale, Giovanni Acampora, che ha sin dalla prima edizione ha creduto nel progetto che vuole valorizzare i territori e le eccellenze locali attraverso il Cinema puntando su un cineturismo di qualità.

La kermesse si è aperta in piazza Diamare con la mostra dedicata ad alcuni tra i più importanti film girati nel corso degli anni in provincia di Frosinone. Un viaggio nella storia cinematografica del territorio con foto di scena, immagini di backstage e poster originali che ha incantato i visitatori e che sarà possibile ammirare per tutta la prossima settimana. Un omaggio ai grandi del Cinema di questa terra, tra cui De Sica, Manfredi e Mastroianni.

Il tributo ai tre mostri sacri del Cinema è stato replicato in apertura della serata con un video dedicato ai loro più grandi capolavori. Ma anche con l’esibizione in dialetto napoletano dell’attore Yari Gugliucci che ha strappato applausi sorrisi e suscitato un pizzico di commozione.

Sul palco del Manzoni, la conduttrice della serata, Giulia Teri, ha accolto, insieme al direttore artistico Daniele Urciuolo, l’attrice e produttrice cinematografica, figlia d’arte, Asia Argento, per un’intervista nel corso della quale sono stati svelati aneddoti e curiosità sulla sua carriera. Poi la consegna del premio realizzato, come gli altri assegnati nel corso della serata, dall’artista ciociara Daniela Nardelli.

Premio anche per il Comune di Gaeta, ritirato dal sindaco Cristian Leccese, per aver ospitato la prima edizione dell’evento e alla Città di Cassino, consegnato nelle mani del primo cittadino, Enzo Salera, per esser stata protagonista del secondo appuntamento.

Premio speciale anche per il Maestro Umberto Scipione che ha da poco trionfato in Belgio ai prestigiosi World Soundtrack Awards vincendo il Public Choice Award per la colonna sonora de “La Guerra dei nonni”, edita da FM Records Music, film per la regia di Gianluca Ansanelli, distribuito da Medusa Film e prodotto da Greenboo Production, in associazione con Medusa Film e in collaborazione con Netflix. Ad omaggiarlo sul palco l’assessore della Regione Lazio Elena Palazzo.

La voce di Federica Pento ha incantato il pubblico con l’interpretazione di alcuni tra i più famosi brani che hanno fatto la storia della canzone italiana. Applauso corale anche per l’esibizione del musicista Maurizio Turriziani e dei colleghi Gennaro Del Prete e Virgilio Volante.

E poi occhi puntati sul maxi schermo per la proiezione di alcune immagini del film “Corpi di porcellana abbandonati al sole in una torrida estate nel centro Italia”, diretto da Giuliano Giacomelli e prodotto dalla casa di produzione ORCA è stato girato ad Isola del Liri. A presentare il progetto di cineturismo, con i suoi principali protagonisti, l’attrice Agata Fortis.

Premi speciali anche per artisti e professionisti del territorio che si sono distinti. Tra questi, Barbara Di Rollo, Presidente del Consiglio Comunale di Cassino; la giornalista e opinionista Claudia Conte; l’attore Antonio Lanni; la giornalista Sara Manfuso; il regista Mattia Trezza; il musicista Francesco Bruni; il regista Giuliano Giacomelli; l’autrice Anna De Santis; il musicista Peter Cornacchia; il produttore Daniele Liburdi e il musicista Michele Avella. La Camera di Commercio Frosinone Latina ha, inoltre voluto premiare anche il Teatro Manzoni e il Direttore Enzo Pagano.

Sul palco del Teatro Manzoni per le premiazioni, i rappresentanti della Camera di Commercio Frosinone Latina, dell’Azienda Speciale Informare e della Regione Lazio: il Segretario Generale della CCIAA Pietro Viscusi; il Vicepresidente Luciano Cianfrocca; i componenti di Consiglio e Giunta Salvatore Di Cecca, Guido D’Amico e Loreto Pantano; il Vicepresidente di Informare, Florindo Buffardi; la Consigliera Carla Picozza; la Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, Carolina Cascella e Civita Di Russo Vicecapo di Gabinetto della Regione Lazio.