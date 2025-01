Giulianello, al via la manutenzione straordinaria delle strade

Partiranno la prossima settimana i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di alcune strade della frazione di Giulianello e più precisamente via San Pio da Pietrelcina, via del Montano, via Don Morosini, via Ricciotti, via Menotti, zona Colle Finocchio, via degli Ulivi, piazza Risorgimento, via della Resistenza (salita), piazza Umberto I, via del Convento, via del Bambinello, via della Stazione, via B. Buozzi I traversa, tratti S.P. A. Garibaldi e Velletri/Anzio. Lo comunica l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cori, Ennio Afilani, specificando che la stima dei lavori è di circa 310.000 euro e la copertura finanziaria dell’intera opera deriva da un diverso utilizzo di un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti originariamente dedicato ad un altro intervento.

I lavori consistono nel rifacimento del manto stradale con fresatura, mano di attacco con emulsione bituminosa, fornitura e posa conglomerato bituminoso per strato di usura, fornitura e posa conglomerato bituminoso per strato di base, segnaletica orizzontale.

A tal proposito, su richiesta dell’Area Tecnica Lavori Pubblici, è stata emessa da parte della Polizia Locale l’ordinanza n.03 del 13.01.2025 per l’istituzione di divieto di sosta e transito nelle località prettamente interessate dalle operazioni di rifacimento del manto stradale, la quale suddivide gli interventi in due fasi: la prima fase avrà inizio il 20 di gennaio 2025 e riguarderà la parte più storica di Giulianello (via San Pio da Pietrelcina-via del Montano-via Don Morosini- via Ricciotti-via Menotti-piazza Risorgimento-via della Resistenza-piazza Umberto I), la seconda fase inizierà il 03 febbraio 2025 e toccherà via del Convento-via del Bambinello-via della Stazione- via degli Ulivi- via B. Buozzi I° Traversa- zona Colle Finocchio- tratti S.P. A. Garibaldi, via Velletri-Anzio.

“Insieme con il sindaco e la giunta – dichiara l’assessore Afilani –, dopo i vari ed importanti interventi fatti negli anni passati che hanno visto il rifacimento del manto stradale di alcune vie sia del centro urbano sia dei colli di Giulianello, abbiamo deciso ancora una volta di intervenire su altri tratti dell’area giulianese che avevano particolare bisogno, soprattutto nel centro storico. Per quanto riguarda invece il territorio corese, va detto che anche qui ci sono strade che necessitano ugualmente di un serio intervento e di questo ci stiamo già occupando”.