Gianluca Quadrini in visita istituzionale presso l’USR Lazio

Si è svolta questa mattina presso la sede dell’Ufficio scolastico Regionale del Lazio un incontro istituzionale che ha visto il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini, conferire con i referenti dell’ente per discutere delle problematiche di piccoli comuni della provincia e degli organici. In una nota lo stesso Presidente Quadrini riferisce – “Ho voluto fortemente questo incontro perché ritengo che tutto ciò che grava attorno alla scuola e all’istruzione sia di primaria importanza e le problematiche che vivono i nostri piccoli comuni, così come l’organico preposto, non devono essere ne sottovalutate ne rimandate. Vogliamo che le nostre scuole funzionino e che siano un luogo sicuro in cui si garantisca la massima istruzione per i nostri ragazzi. L’impegno di noi istituzioni è quello di monitorare sulle azioni da intraprendere ed essere portavoce delle istanze dei nostri comuni.” Cosi in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini

comunicato stampa