Fumone – Domani la presentazione del libro “geografie sommerse” di Monika Bulaj

Martedì 25 giugno alle ore 18, presso il Nido d’Aquila a Fumone, ci sarà la presentazione del libro di Monika Bulaj, “Geografie sommerse”. L’evento, patrocinato dal comune di Fumone e dalla Pro Loco Fumone degli Ernici in collaborazione con l’associazione culturale Carpe Imaginem, ha un rilievo molto importante: la fotografa, reporter e documentarista polacca Bulaj, infatti, espone in tutto il mondo e collabora con le più prestigiose riviste internazionali. “Siamo molto soddisfatti – spiegano il sindaco Campoli e il presidente della pro loco Cecchetti – di poter ospitare un evento così prestigioso. Peraltro poterlo fare in un locale che abbiamo restituito alla nostra comunità dopo una bellissima intuizione. Ringraziamo l’associazione Imaginem e tutti coloro che hanno collaborato per questo traguardo”.

