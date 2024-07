Frosinone – Scappa dai domiciliari, ma cade nelle mani della Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, durante i servizi di vigilanza stradale intensificati in occasione dell’esodo estivo, gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Frosinone, procedevano al controllo di un uomo che si aggirava nei pressi del casello autostradale dell’omonimo capoluogo.

Da un controllo presso le banche dati delle forze dell’ordine lo stesso risultava avere numerosi precedenti di polizia e di essere sottoposto attualmente agli arresti domiciliari.

Già in passato, il soggetto aveva violato più volte la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a cui era sottoposto, tanto che l’A.G. ne aveva disposto la sospensione in favore della misura cautelare degli arresti domiciliari.

In considerazione del fatto che anche la misura cautelare degli arresti domiciliari non risultava rispettata, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Frosinone, notiziavano l’ Autorità Giudiziaria che ne disponeva la custodia cautelare in carcere, presso la locale casa circondariale.

Comunicato stampa

Foto archivio