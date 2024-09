Frosinone, sale l’attesa per Le Cantine del Rione Giardino

Sale l’attesa per la nuova edizione delle “Cantine del Rione Giardino”, in programma sabato 7 settembre dalle 20. L’inizio della festa, con l’apertura delle cantine al pubblico, sarà sancito dal rintocco della campana. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Rione Giardino con il patrocinio dell’amministrazione comunale (assessorato al centro storico di Rossella Testa e alla cultura di Simona Geralico), vedrà protagoniste 15 cantine (6 nel rione, 6 lungo via Giordano Bruno e 3 con punti dedicati alla distribuzione di vino); ogni cantina avrà un menu diverso. Si accederà all’evento da piazza Garibaldi e nei pressi della Casa della Cultura. Non solo buon cibo e buon vino, ma anche tanta musica popolare in compagnia di Strimpellaciocia, Cavesja e Brigallè.“Le Cantine del Rione Giardino – ha dichiarato il Sindaco Riccardo Mastrangeli – è una delle manifestazioni più attese e più amate da frusinati e visitatori, oltre a essere un evento che celebra, attraverso la gioia della condivisione, della socializzazione e della gioia di stare insieme, l’orgoglio identitario di appartenere a questa terra. Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha voluto fortemente che tornasse a far parte del calendario di eventi del capoluogo. Un ringraziamento va rivolto all’instancabile impegno profuso dall’associazione Rione Giardino, il cui lavoro è stato ed è fondamentale anche nella valorizzazione dell’amatissimo Carnevale Storico frusinate”.“Il rione Giardino custodisce lo scrigno della memoria storica della nostra città – ha dichiarato l’assessore Testa – L’evento di sabato con le Cantine sarà certamente portatore di sano svago per tutti coloro che, evitando ogni eccesso, vivranno una serata all’insegna della convivialità con il cibo e il vino del nostro territorio, nell’ospitale e suggestiva cornice del Giardino”.“Le Cantine – ha dichiarato l’assessore Geralico – rappresentano una vera e propria eccellenza del capoluogo, insieme al Carnevale Storico frusinate. Queste manifestazioni, infatti, rinsaldano i legami e i valori identitari che permettono di sentirsi parte di una comunità, esaltando il patrimonio immateriale e materiale della nostra Città ed evidenziando le peculiarità che ci rendono unici”.Fino a venerdì 6 settembre, sarà possibile acquistare i tagliandi di ingresso in prevendita, dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle ore 16:00 alle 18:00, presso la sede dell’ Associazione (piano inferiore della Casa della Cultura – Ex Mattatoio, all’incrocio tra Via Ferrarelli e Via Giordano Bruno).

COMUNICATO STAMPA