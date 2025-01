Frosinone, potenziamento e monitoraggio illuminazione su tutto il territorio

Come puntualmente avviene ogni settimana, anche oggi si è tenuta la riunione convocata dall’amministrazione comunale con i referenti della società che gestisce il servizio di illuminazione pubblica nel capoluogo.

“C’è costante dialogo tra Sindaco, assessori, personale del settore e referenti della società affinché siano assicurati tutti gli standard di efficienza, qualità, sostenibilità e sicurezza del servizio, oltre che la tempestività degli interventi per la risoluzione di problemi. Di concerto con il gestore – ha dichiarato il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli – l’illuminazione sarà ottimizzata su piazza Pertini, piazzale Kambo e piazza Turriziani – aree che potremmo definire ‘sensibili’ e, per questo, destinatarie di attenzioni incessanti da parte dell’amministrazione – ai fini della sicurezza. In particolare, l’impianto del capolinea di piazza Pertini sarà potenziato tramite raddoppio dell’illuminazione stessa. Senza contare, infine, che sarà portata avanti anche la verifica, nelle aree menzionate dello Scalo e della parte alta della città, della gradazione del flusso luminoso successivamente alle ore 22, affinché non subisca flessioni nell’intensità. È stato disposto, inoltre, un ulteriore, capillare ed accurato monitoraggio su tutti i pali della luce presenti sul territorio comunale. L’intera rete, inoltre, sarà oggetto di implementazione: la società, infatti, si è resa disponibile a gestire anche sezioni escluse dal contratto originario siglato”.

Anche i cittadini possono effettuare segnalazioni relative a criticità o malfunzionamenti, 24 ore al giorno e tutti i giorni, contattando il numero verde 800 912600, facendo riferimento al codice identificativo presente su ogni palo della luce.

