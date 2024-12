Frosinone – Polizia di Stato: Natale all’insegna della solidarietà

Questa mattina presso la sede della Questura di Frosinone è stata celebrata la Santa Messa, officiata da S.E. R. Monsignor Ambrogio Spreafico, Vescovo della Diocesi di Frosinone, Veroli, Ferentino – Alatri, Anagni, alla presenza del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno appartenente a tutti gli uffici del territorio della provincia.

Presenti i rappresentati della locale sezione dell’ANPS. E’ stato un momento di preghiera ma anche di solidarietà con il sostegno di iniziative benefiche.

Oltre al Calendario della Polizia di Stato 2025, sono state promosse le attività a sostegno del Piano Marco Valerio con l’acquisto del libro “Il Commissario Mascherpa” e della “spesa di solidarietà” a favore di persone meno fortunate della nostra comunità.

Il nostro “esserci sempre” non è semplicemente un motto ma l’essenza della Polizia di Stato, sempre in prima linea a promuovere e realizzare concretamente iniziative per affermare i valori della legalità, dell’inclusione, della vicinanza e della solidarietà.

Per informazioni relative all’acquisto diretto di calendari e libri si potrà inviare una mail al seguente indirizzo urp.fr@poliziadistato.it, per verificarne la disponibilità.