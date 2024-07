Frosinone, lavori pista ciclabile: l’ordinanza per regolamentare la circolazione

La Polizia Locale, in considerazione dello svolgimento dei lavori sulla pista ciclabile in via Puccini, via Fontana Unica e via Mola Vecchia, ha emesso apposita ordinanza, pubblicata sull’albo pretorio al link https://servizi.comune.frosinone.it/openweb/albo/albo_dettagli.php?id=63738.Nel dettaglio, per quanto riguarda via Puccini (15, 16, 17 luglio), è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli (ambo i lati) il giorno 15 luglio 2024 dalle ore 21,00 fino alle ore 05,00 del giorno 16,07,2024; divieto di sosta per tutti i veicoli (ambo i lati) il giorno 16 luglio 2024 dalle ore 21,00 fino alle ore 05,00 del giorno 17 luglio 2024; restringimento carreggiata il giorno 15 luglio 2024 dalle ore 22,00 fino alle ore 05,00 del 16 luglio 2024; restringimento carreggiata il giorno 16 luglio 2024 dalle ore 22,00 fino alle ore 05,00 del 17 luglio 2024.Per quanto riguarda via Fontana Unica (16-17-18-19 luglio 2024), è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli (ambo i lati) il giorno 16 luglio 2024 dalle ore 21,00 fino alle ore 05,00 del giorno 17 luglio 2024; divieto di sosta per tutti i veicoli (ambo i lati) il giorno 17 luglio 2024 dalle ore 21,00 fino alle ore 05,00 del giorno 18 luglio 2024; divieto di sosta per tutti i veicoli (ambo i lati) il giorno 18 luglio 2024 dalle ore 21,00 fino alle ore 05,00 del giorno 19 luglio 2024; divieto di circolazione per tutti i veicoli il giorno 16 luglio 2024 dalle ore 22,00 fino alle ore 05,00 del 17 luglio 2024. Divieto di circolazione per tutti i veicoli il giorno 17 luglio 2024 dalle ore 22,00 fino alle ore 05,00 del 18 luglio 2024; divieto di circolazione per tutti i veicoli il giorno 18 luglio 2024 dalle ore 22,00 fino alle ore 05,00 del 19 luglio 2024.

Per quanto riguarda, infine, via Mola Vecchia (22-23-24 luglio 2024), è istituito il divieto di sosta per tutti i veicoli (ambo i lati) il giorno 22 luglio 2024 dalle ore 21,00 fino alle ore 05,00 del giorno 23.07.2024; divieto di sosta per tutti i veicoli (ambo i lati) il giorno 23 luglio 2024 dalle ore 21,00 fino alle ore 05,00 del giorno 24 luglio 2024; restringimento carreggiata il giorno 22 luglio 2024 dalle ore 22,00 fino alle ore 05,00 del 23 luglio 2024; restringimento carreggiata il giorno 23 luglio 2024 dalle ore 22,00 fino alle ore 05,00 del 24 luglio 2024.