Frosinone – La Polizia di Stato celebra la ricorrenza del Santo Patrono, San Michele Arcangelo

Ieri, presso la Chiesa della Sacra Famiglia, a Frosinone, si è tenuta la cerimonia in onore del Santo Patrono della Polizia di Stato, San Michele Arcangelo, proclamato patrono dei poliziotti da Papa Pio XII nel 1949, in omaggio alla “lotta” combattuta tutti i giorni al servizio dei cittadini.

La celebrazione eucaristica è stata officiata don Pietro Jura, Vicario Foraneo della città di Frosinone, alla presenza delle alte cariche civili e militari della provincia.

A fare gli onori di casa il Questore di Frosinone, dott. Pietro Morelli con il personale della Polizia di Stato in servizio nella provincia.

La grande famiglia della Polizia di Stato anche in quest’occasione si è voluta stringere, con un abbraccio ideale, ai familiari delle vittime del dovere ed ai caduti in servizio, presenti nella circostanza.

Particolarmente sentito è stato il momento della recita della preghiera di San Michele, al quale ogni poliziotto si rivolge idealmente per chiedere la sua protezione nello svolgimento della missione che è chiamato quotidianamente a svolgere per la collettività.

Al rito hanno preso parte anche gli appartenenti all’Associazione Nazionale Polizia di Stato, che svolge l’importante ruolo di mantenere vivo il legame di solidarietà tra il personale in congedo e quello in servizio; sempre presente fattivamente in attività finalizzate al sostegno dei bisognosi e alla collaborazione con gli enti istituzionali.

Nel piazzale antistante alla chiesa è stata allestita per l’occasione un’esposizione di mezzi della Polizia di Stato, suscitando grande interesse dei bambini, ai quali sono stati consegnati i gadget della Polizia di Stato.

