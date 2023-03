Frosinone – La nuova governance del Team Frosinone Recovery Plan, le congratulazioni di Gianluca Quadrini ai nuovi nominati

La task force operativa denominata Team per la governance del Recovery plan di Frosinone si avvale di professionisti qualificati con una comprovata esperienza in ambito delle redazioni di progetti legati al Pnrr.

Dal Presidente del Consiglio Provinciale di Frosinone e delegato allo Sviluppo Economico e Produttivo Anci Lazio, Gianluca Quadrini, arrivano le congratulazioni e l’auspicio di una collaborazione costruttiva con le realtà territoriali per ottenere risultati in tempi brevi affinche i comuni possano essere protagonisti della ripresa. “La scelta di professionisti competenti che saranno da supporto agli enti locali nella redazione di progetti legati al Pnrr è frutto della sensibilità che il Presidente della Provincia, Luca Di Stefano, ha dimostrato di avere riguardo a questo tema. Con la nuova amministrazione provinciale ci siamo messi da subito a disposizione per contribuire a creare valore pubblico ed aiutare le amministrazioni a superare quei limiti che per anni sono stati da ostacolo per lo sviluppo del territorio. La mancanza di personale qualificato è fattore che ha penalizzato i comuni nella gestione delle risorse. Avere, invece, una cabina di regia, come quella individuata dal Presidente Di Stefano, composta da figure, con un curriculum eccelso, che siano in grado di essere da supporto ai nostri comuni in tutto l’iter di presentazione dei progetti significa trasformare le risorse del Pnrr in crescita reale per tutto il territorio.

I miei migliori auguri di un proficuo lavoro ai componenti del Team Frosinone Recovery Plan, al prof Renato Morganti, alla prof.ssa Anna Paola Micheli, al dott. Saverio Zarrelli. Quest’ultimo, gia sindaco di Arpino, e con una comprovata esperienza in ambito politico -istituzionale e culturale. Presidente dell’Archeclub di Arpino, ha dimostrato, attraverso la sua attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della sua città, professionalità e attenzione per il territorio. A lui e a tutti gli altri membri rinnovo il mio augurio di buon lavoro.” Così in una nota il Presidente del Consiglio Provinciale, Gianluca Quadrini.

COMUNICATO STAMPA