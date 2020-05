Frosinone – Fare Verde: ” La Ciociaria distretto della MONNEZZA”

Fare Verde Provincia di Frosinone si rivolge a Zingaretto Presidente della Regione Lazio complimentandosi per il nuovissimo DISTRETTO DELLA “MONNEZZA” nato per volontà politica in provincia di FROSINONE .Dopo che la Regione Lazio ha permesso l’ampliamento della discarica MAD a Roccasecca per ulteriori 350.000 Tonnellate, dopo che ha spianato la strada per la costruzione della quarta linea all’inceneritore di San Vittore del Lazio, dopo che ha annunciato “sine die” la fabbrica dei materiali per la SAF e dopo che si terrà una sorta di conferenza dei servizi ristretta per il nuovo mega impianto di rifiuti a Patrica per ultima arriva la proposta di Fare Verde Provincia di Frosinone che il Presidente Zingaretto dovrebbe prendere in considerazione.La Regione Lazio in Provincia di Frosinone per perfezionare il DISTRETTO della “MONNEZZA” dovrebbe individuare un sito per seppellire le SCORIE NUCLEARI perché ci mancano solo quelle per completare l’opera.Complimenti a tutti i politici della provincia di Frosinone per aver colto il magnifico risultato.Forse in questo modo alla Regione Lazio faranno l’esatto contrario…

Fare Verde Provincia di Frosinone.

