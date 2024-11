Frosinone, consiglio dei Giovani: in primavera le elezioni

Si terranno in primavera le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale dei Giovani.A renderlo noto, il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili, Mario Grieco, nella conferenza stampa a cui hanno preso parte il Sindaco di Frosinone Riccardo Mastrangeli e il consigliere Marco Sordi.Hanno partecipato, in rappresentanza delle diverse formazioni politiche giovanili, Gianfranco Di Renzo, Giovanni Roscia, Matteo Piscitelli; Mario De Cunto; Armando Conte, Kristian Avdiaj e Alessandra Vona; Daniele Amelio; Domenico Miniello.“Il Consiglio comunale dei Giovani ne promuove la partecipazione alla vita sociale, politica e culturale della città, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile – ha dichiarato il consigliere Grieco – È composto da 21 membri eletti a suffragio universale diretto, con metodo proporzionale a scrutinio di lista, da tutti i giovani residenti nel Comune di Frosinone che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quindicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Il Consiglio dei Giovani, che dura in carica 3 anni, rappresenta un’importante opportunità per i giovani della nostra comunità di far sentire la propria voce, contribuendo attivamente alla vita politica, amministrativa e sociale del territorio. È uno strumento fondamentale per promuovere la partecipazione democratica e la cittadinanza attiva, oltre che per ascoltare idee, proposte e progetti direttamente da coloro che plasmeranno il nostro futuro. Questa – ha concluso Grieco – costituisce la prima di una serie di attività di cui i giovani del capoluogo saranno protagonisti”.“Personalmente – ha dichiarato il Sindaco Mastrangeli – credo fermamente nel valore e nella forza delle nuove generazioni. Il Consiglio Comunale dei Giovani è uno spazio in cui i ragazzi e le ragazze possono esprimere le proprie idee e mettere in pratica la loro visione per il bene della collettività. È un’opportunità per crescere insieme e per costruire una comunità più inclusiva e sostenibile. Ai giovani, infatti, l’amministrazione chiede un contributo di idee, proposte, energie e impegno, al di là della sensibilità politica, per affrontare insieme le sfide e cogliere le opportunità di una società che cambia, in continua evoluzione. E per affrontare le sfide di domani, è necessario il coraggio e il grande senso di responsabilità che i giovani hanno, valori fondamentali per lavorare, insieme, allo sviluppo del territorio”. “Il vostro entusiasmo è contagioso – ha dichiarato il consigliere Sordi, rivolto ai ragazzi presenti – L’amministrazione lavorerà al vostro fianco per trasformare le vostre idee in azioni concrete per la collettività”.

