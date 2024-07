Frosinone, consiglio comunale mobilità in adunanza aperta

Il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, informa la cittadinanza che, vista la richiesta formulata da 9 consiglieri comunali in merito alla discussione, in consiglio comunale, sulla mobilità sostenibile e sul Bus Rapid Transit, ha chiesto al Presidente del consiglio comunale Massimiliano Tagliaferri di rendere la seduta in forma di adunanza aperta alla Cittadinanza, come da regolamento, in ragione dell’importanza sociale e politica dell’argomento.

Il Presidente Tagliaferri ha accolto la richiesta del Sindaco Mastrangeli.

Il consiglio comunale in forma di adunanza aperta, sul tema citato, è stato quindi convocato per mercoledì 31 luglio alle 10.30 nell’aula consiliare.

Alla stessa seduta saranno presenti i progettisti dei piani interessati al tema della mobilità.

COMUNICATO STAMPA