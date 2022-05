Frosinone Amministrative, mercoledi 1 giugno Enrico Letta a sostegno di Domenico Marzi

“Mercoledì 1 giugno, alle ore 18 a Piazza Garibaldi a Frosinone, il segretario nazionale del Partito democratico, Enrico Letta, sarà a Frosinone a sostegno del candidato Domenico Marzi. Si tratta di una iniziativa molto importante in vista delle elezioni del 12 giugno che rappresentano un appuntamento cruciale per il nostro capoluogo. Tutto il Pd è in campo, ad ogni livello, per Domenico Marzi sindaco di Frosinone”.