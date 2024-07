Franca morta da dieci giorni, sparita la figlia che viveva in casa con lei

Una donna di 75 anni, Franca D’Agostino, è stata trovata morta nel primo pomeriggio in via Arno, a Teramo: a giudicare dalla decoposizione del corpo era deceduta da almeno dieci giorni. L’allarme è stato dato dai vicini di casa che sentivano cattivo odore proveniere dall’appartamento e hanno suonato il campanello. Così è stata fatta la tragica scoperta. Sul posto si sono precipitati carabinieri e vigili del fuoco. La casa è stata trovata in ordine, ma non c’era la figlia che risulta convivente con la donna deceduta. «Quando ci ha visto è scappata via», hanno riferito i vicini.Infatto un dirimpettaio dice di averla vista allontanarsi velocemente dall’appartamento poco prima dell’una, altri, invece, riferiscono che sia stata proprio la figlia ad aprire la porta della casa dove poi è stata trovata la madre morta e in avanzato stato di decomposizione. I carabinieri l’hanno cercata per tutto il pomeriggio: è stata trovata poco fa sulla costa, a Giulianova. Sul posto il medico legale per capire se la donna ha ferite o lesioni compatibili con un’eventuale responsabilità di terzi o se sia morta di morte naturale. (Foto e fonte Leggo)

