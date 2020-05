Forza Italia, Quadrini:”Siamo alternativi alla sinistra e lavoreremo sempre per trovare soluzioni”.

Come sostiene il nostro Presidente Berlusconi “Siamo in guerra e in guerra ci si stringe intorno a chi ha la responsabilità di decidere”, ho fatto delle proposte che rivendico per il bene delle partite Iva, dei commercianti e degli artigiani della mia città per non collassare dopo il Coronavirus al Sindaco Enzo Salera. Appelli che sono stati accolti e ne vado fiera anche perché le stesse proposte le stanno applicando altri Sindaci della nostra provincia. Come Commissario per il Sud di Forza Italia devo dire che ho ottimi rapporti con i vertici provinciali della Lega e di Fratelli d’Italia. Sono meravigliata degli attacchi che ho subito da parte di alcune persone della mia città che poco conosco, (a cui dico che ho ricevuto tantissime telefonate ed sms di uomini, di donne, di commercianti che hanno espresso la loro vicinanza nei miei confronti al comunicato stampa apparso in varie testate giornalistiche il 1° maggio u.s.) per aver difeso i cittadini ed i lavoratori di Cassino, segno di miopia politica e di livore ancora non sopito, invito i miei colleghi di centrodestra e di opposizione a proporre iniziative per il bene dei cittadini invece di attaccare e criticare a prescindere. In questo momento storico dobbiamo combattere la povertà. Ed avere una visione della politica a 360 gradi. Vi rendete conto che c’è una pandemia ? Vi rendete conto che c’è gente che muore ? Vi rendete conto che c’è gente che lotta ogni giorno per sconfiggere il Coronavirus? Ci sono intere famiglie che non riescono a mangiare, ora è il momento di aiutare chi soffre e se un’idea, può aiutare a portare benefici alla comunità, ben vengano e soprattutto proponetele a chi oggi ha la responsabilità di decidere, come faccio Io.Interviene Gianluca Quadrini vice coordinatore Regionale di Forza Italia esprimendo solidarietà a Rossella Chiusaroli e dichiara: “Forza Italia ha sempre rappresentato il centro moderato, cattolico, europeo. Esiste un’alleanza, quella di centrodestra, siamo alternativi alla sinistra e tali rimarremo per sempre, ma per fronteggiare l’emergenza economica dovuta dal Coronavirus e scongiurare la recessione, Forza Italia continuerà per il bene degli italiani a proporre soluzioni”.

