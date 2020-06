Formia (LT) – Inizieranno lunedì 15 giugno i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia di Penitro

Finalmente lunedì 15 giugno inizieranno i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia di Penitro, principale collegamento tra la superstrada Formia-Cassino e il centro della frazione di Penitro. L’Astral, società responsabile del ponte e della sua manutenzione, ha comunicato all’amministrazione comunale di Formia che i lavori affidati alla società SEGI prenderanno il via lunedì e per questo motivo il cavalcavia e le rampe resteranno chiuse dalle ore 7:00 dello stesso giorno fino al termine dei lavori. “A febbraio delle scorso anno – sottolinea il sindaco Paola Villa – avevamo ricevuto comunicazione dell’imminente affidamento dei lavori, e abbiamo seguito l’iter fino ad oggi, giorno in cui siamo felici di poter finalmente annunciare i lavori di messa in sicurezza indispensabili per un ponte pericoloso e per cui i cittadini del comitato civico di Penitro avevano chiesto a gran voce l’intervento dell’Astral. Dobbiamo sottolineare che questo risultato lo si deve proprio al Comitato e alla sua perseveranza”.

