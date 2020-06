Fontana Liri (FR) – Fare Verde riceve Benemerenza Civica durante la Pubblica Assise

Fare Verde in Provincia di Frosinone è l’Associazione di volontariato che non ama la pubblicità quando si rende disponibile nei confronti di ogni Comunità.

Il giorno 11.6.2020 all’improvviso quel volontariato timido e riservato che non ama il clamore è stato chiamato dal Dott. Gianpio Sarracco Sindaco del Comune di Fontana Liri ad assistere al Consiglio Comunale.

L’Assise Pubblica si è tenuta in un’atmosfera surreale, con il distanziamento sociale, le mascherine, il ricordo per le persone che non ci sono più, le raccomandazioni del Presidente del Consiglio Comunale Dott Sergio Proia che poi all’improvviso ha chiamato Fare Verde ad avvicinarsi al Sindaco.

Un momento di chiara sorpresa per il Dott. Marco Belli Dirigente Nazionale di Fare Verde e Presidente provinciale del sodalizio Ambientalista quando ha ricevuto dal Sindaco Sarracco la benemerenza ufficiale per l’operato svolto da Fare Verde nel Centro Operativo Comunale (C.O.C) durante le fasi di emergenza Covid 19. Il Presidente provinciale di Fare Verde, primo volontario, dopo aver ringraziato il Sindaco e tutti i Consiglieri Comunali del Comune di Fontana Liri per la benemerenza che hanno voluto riconoscere a Fare Verde si è rivolto ai volontari del sodalizio Ambientalista sottolineando l’operato della Dottoressa Mariarita Raponi Presidente di Fare Verde Gruppo Fontana Liri.

Il Presidente di Fare Verde Provincia di Frosinone ha poi ribadito pubblicamente sulla pagina FB di Fare Verde Fontana Liri che “Le persone buone hanno un modo tutto loro di mettere le radici nel cuore degli altri” esortando ogni iscritto a fare la propria parte per difendere l’Ambiente e per dare una mano dove c’è bisogno.

La targa di benemerenza concessa a FARE VERDE verrà consegnata all’Avv.Francesco Greco Presidente Nazionale di Fare Verde alla prossima Assemblea Nazionale degli iscritti.

Comunicato stampa a firma di Fare Verde Provincia di Frosinone