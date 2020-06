Ferentino (FR) – Rapina impropria: in due nei guai

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Ferentino, a conclusione di attività d’indagine scaturita a seguito di una denuncia formalizzata da una donna del posto, deferivano in stato di libertà per “rapina impropria in concorso” B.E. 24enne cittadino marocchino residente in quel centro, già censito per reati contro la persona, il patrimonio ed avvisato orale e Z.A. 20enne senza fissa dimora, attualmente domiciliata a Roma, anch’essa già censita per reati contro il patrimonio.I militari operanti raccoglievano inconfutabili elementi di colpevolezza nei confronti dei predetti, confermati anche dall’ausilio delle telecamere di un’attività commerciale presente in loco, i quali nel pomeriggio del 10 giugno u.s. in località Sant’Agata di Ferentino, dopo essersi impossessati di una banconota di 20 euro che la denunciante teneva tra le mani, allo scopo di assicurarsi la fuga, spintonavano la malcapitata procurandole delle lesioni a braccia e gambe giudicate guaribili in cinque giorni dai sanitari del presidio ambulatoriale territoriale di Ferentino.L’uomo, oltre che per il reato di rapina, dovrà rispondere anche di “evasione” poiché al momento dei fatti era sottoposto al regime di detenzione domiciliare per un furto con strappo commesso in Ferentino il 21 gennaio 2020.

COMUNICATO STAMPA – foto archivio

