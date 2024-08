Fare Verde: “Il Sindaco di Boville Ernica permette la combustione dei residui vegetali durante l’emergenza incendi che sta devastando la provincia”

Boville Ernica – L’ordinanza Sindacale del 1°Agosto 2024 che permette la combustione dei residui vegetali è assurda e inappropriata durante questo periodo di gravissima emergenza incendi che sta mettendo a dura prova i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile con uomini ustionati e mezzi di soccorso andati in fiamme. Eppre la Regione Lazio sul suo sito istituzionale segnala come prima causa degli incendi esattamente la combustione dei residui vegetali come si può facilmente apprendere consultando il sito.

Abbiamo già avvisato la Protezione Civile Regionale di quanto è in accadimento e prestissimo ci rivolgeremo anche al Ministero dell’Interno nella speranza che nel frattempo nulla vada in fiamme. Siccome la speranza è ultima a morire ci affidiamo al buon senso dei consiglieri comunali di Boville Ernica che potrebbero convincere il sindaco a cancellare l’ordinanza inappropriata magari posticipando ogni cosa ad Ottobre sempre che la qualità dell’aria lo permetterà. Comunicato stampa Fare Verde Provincia di Frosinone APS. Foto archivio incendio Boville Ernica