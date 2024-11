Fabio Mezzatesta “d’argento” nell’RX Italia, il Campionato Italiano Rallycross

Il driver portacolori di Meteco Corse archivia gli ultimi due round in programma, ambientati nel fine settimana sul tracciato della Maggiora Offroad Arena, confermando il secondo posto in campionato sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di Erreffe Rally Team.

Fabio Mezzatesta ha archiviato l’RX-Italia 2024, il Campionato Italiano Rallycross, in seconda posizione. Al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione da Erreffe Rally Team, il portacolori della scuderia Meteco Corse si è congedato dagli ultimi due round stagionali – ambientati sul tracciato della Maggiora Offroad Arena, in provincia di Novara – facendo registrare il secondo miglior riscontro in tutte le manche in programma. Un risultato finale, quello espresso nella specialità, che ricalca fedelmente i valori fatti registrare nelle ultime due programmazioni agonistiche, entrambi concluse sul secondo gradino del podio.

“Ringrazio la squadra tecnica per il supporto – il commento di Mezzatesta a conclusione del campionato – hanno sempre dato il massimo nell’ottica di affidarmi una vettura perfetta, con grande impegno e professionalità. Concludiamo in seconda posizione, un risultato che alimenta in noi l’ambizione di poter conquistare il massimo risultato nella prossima edizione, facendo leva sulle buone sensazioni destate nel corso della stagione sportiva”.

Una stagione motoristica vissuta a trecentosessanta gradi, quella del pilota romano, espressa attraverso la partecipazione all’Ice Challenge, il campionato su ghiaccio e focalizzata sull’Rx-Italia, contesto non gli ha – tuttavia – negato la partecipazione a gare spot in ambito rallistico. Proprio tenendo fede a questo concetto, Fabio Mezzatesta renderà noti, a breve termine, gli impegni che contraddistingueranno la chiusura della programmazione sportiva 2024.

