Eurospin Lavora con noi: posizioni aperte, come candidarsi

Vi piacerebbe lavorare in Eurospin?

La nota catena di discount seleziona personale per assunzioni e stage nei negozi e in sede in Italia.

Ecco le posizioni aperte, come candidarsi e tutte le informazioni utili su ambiente di lavoro e selezioni di personale.

Le offerte di lavoro Eurospin sono rivolte, generalmente, a candidati a vari livelli di carriera. Per i ruoli operativi all’interno dei supermercati, si richiedono auto propria e residenza nelle zone limitrofe a quella di lavoro. Per le mansioni d’ufficio, occorrono diploma o laurea, età variabile tra i 20 e i 36 anni, e competenze informatiche. Le possibilità di inserimento non mancano anche per giovani senza esperienza, diplomati o laureati da non oltre 12 mesi. Per questi ultimi sono disponibili tirocini all’interno dei punti vendita e negli uffici del Gruppo.

Gli interessati a lavorare nella GDO e alle assunzioni Eurospin possono valutare le selezioni attive in questo periodo. Le stesse vengono pubblicate nella sezione web Lavora con noi dell’azienda.

OFFERTE DI LAVORO NEI SUPERMERCATI

Le selezioni sono rivolte a candidati automuniti e residenti / domiciliati in zone limitrofe a quella di lavoro. Si richiede la disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi. Ecco l’elenco delle ricerche in corso più recenti:

ADDETTI VENDITA

Sedi di lavoro: Sicilia, Puglia, Lazio, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Veneto

Si cercano risorse preferibilmente con precedenti esperienze nel settore della GDO o nel settore alimentare. Si richiede inoltre la disponibilità a lavorare su turni e festivi, residenza nelle zone limitrofe ed essere automuniti. Sono aperte selezioni anche per categorie protette.

ADDETTI VENDITA IN STAGE

Sedi di lavoro: Campania, Calabria, Puglia, Basilicata, Lazio,

La posizione è aperta a profili senza esperienza nel ruolo per contratto di stage. Si richiede disponibilità a lavorare su turni e festivi, residenza in zone limitrofe e possesso di patente ed essere automuniti.

GASTRONOMI – ADDETTI AL BANCO GASTRONOMIA

Sedi di lavoro: Puglia, Lazio, Umbria, Lombardia, Liguria, Veneto, Sardegna

Il candidato si occuperà della vendita assistita e delle operazioni necessarie alla preparazione dei prodotti da banco. Si richiedono passione per il prodotto, approccio positivo al cliente e disponibilità a lavorare su turni. Sono valutate positivamente precedenti esperienze nella GDO.

MACELLAI – ADDETTI REPARTO MACELLERIA

Sedi di lavoro: Sicilia, Calabria, Campania, Lazio, Umbria, Liguria, Lombardia

Eurospin cerca risorse con conoscenza delle tipologie di carne e delle loro caratteristiche e dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di lavoro (coltelli e affettatrici) . Inoltre si richiede disponibilità a lavorare su turni e festivi e residenza nelle zone limitrofe.

VICE CAPO NEGOZIO / CAPO NEGOZIO

Sedi di lavoro: Basilicata, Lazio, Abruzzo, Marche, Umbria, Emilia Romagna, Liguria

Si selezionano candidati con capacità organizzative, di pianificazione e gestione delle priorità. Precedenti esperienze maturate nel ruolo nella GDO o nel settore alimentare saranno valutate positivamente. Inoltre si richiede disponibilità a lavorare su turni e festivi, la residenza in zone limitrofe, essere automuniti.

ASSUNZIONI IN SEDE

Il Gruppo Eurospin seleziona anche profili da assumere in sede presso San Martino Buon Albergo (Verona):

Booking specialist;

Business intelligence specialist;

Contrattista junior area viaggi;

Espansionista junior – calabria;

Impiegato amministrazione ordini;

Impiegato ufficio acquisti;

Impiegato ufficio acquisti-assistente buyer- categorie protette;

IT integration specialist;

IT specialist focus logistica;

Tecnologo alimentare.

ALTRE SEDI E CENTRI DISTRIBUTIVI

Addetto Primo Intervento Magazzino Automatizzato – Catania;

– Catania; Capo settore – Marche, Toscana, Umbria;

– Marche, Toscana, Umbria; Category Ortofrutta Marche – Ancona;

– Ancona; Impiegato Fatturazione Logistica – Sassari;

– Sassari; Impiegato Logistica Ufficio Fatturazione – Rimini;

– Rimini; IT Help Desk – Romentino (Novara);

– Romentino (Novara); Junior Hr Recruiter – Romentino (Novara);

– Romentino (Novara); Manutentore Generico Marche – Ancona;

– Ancona; Stage Area Amministrazione – Magione (Perugia);

– Magione (Perugia); Tecnico Di Cantiere – Area Lombardia (zona Milano) – Romentino (Novara);

– Area Lombardia (zona Milano) – Romentino (Novara); Tecnico Manutentore – Nord Est Italia.

AMBIENTE DI LAVORO

Eurospin offre ai dipendenti un ambiente professionale giovane e dinamico, con concrete opportunità di carriera, in cui le risorse umane sono coinvolte in prima persona nella vita aziendale, condividendo le responsabilità e seguendo un percorso di crescita professionale e personale.

L’azienda applica una politica interna che dà grande importanza alla collaborazione, pertanto punta particolarmente su senso di appartenenza, spirito di squadra e flessibilità dei collaboratori, oltre alla capacità degli stessi di perseguire gli obiettivi e raggiungere i risultati.

FORMAZIONE PER IL PERSONALE

La società GDO investe molto nella formazione dei dipendenti, sia per i nuovi assunti che per coloro che già da tempo lavorano per il Gruppo. Al momento dell’inserimento in azienda, infatti, le nuove risorse possono beneficiare non solo dell’affiancamento on the job, ma anche di veri e propri percorsi formativi sulle norme giuridico istituzionali aziendali, sulle norme di sicurezza 81/08 e su quelle igienico sanitarie, ed in ambito commerciale, mentre altri corsi e attività formative di vario genere sono previsti anche lungo tutto il percorso professionale all’interno dell’azienda.

Ne è un esempio la Scuola dei Mestieri, un percorso formativo rivolto a coloro che sono interessati a diventare professionisti del settore distributivo, specializzati in Gastronomia e Macelleria. Previsto un periodo di formazione on the job all’interno del “Punto Vendita Scuola”, che comprende l’affiancamento e il tutoraggio dei capi settori merceologici, ma anche giornate di formazione in aula. L’obiettivo finale della Scuola dei Mestieri è l’inserimento delle risorse all’interno dei negozi.

É inoltre attivo il percorso di crescita in Area Vendite, destinato alle migliori risorse operanti all’interno dei punti vendita, interessate ad uno sviluppo di carriera verso mansioni di responsabilità. Inizialmente affiancati in negozio da un assistente di filiale esperto, i candidati acquisiranno nuove competenze diventando i nuovi capi settore, che avranno la responsabilità di gestire una rete di negozi.

EVENTI AZIENDALI

Nell’ottica di fidelizzazione e di motivazione del personale, un fattore indispensabile per attuare i progetti di espansione del Gruppo, Eurospin organizza, inoltre, apposite iniziative congressuali e sportive, coinvolgendo i collaboratori. Annualmente, ad esempio, si organizza una convention rivolta a soci, presidenti, buyer e manager del gruppo, per discutere risultati raggiunti, nuovi obiettivi e argomenti di interesse.

ITER DI SELEZIONE

Le selezioni Eurospin sono articolate in diverse fasi, a seconda del livello e della mansione previsti, e dell’area aziendale di riferimento. Per lavorare nei punti vendita, ad esempio, generalmente i candidati devono superare colloqui individuali approfonditi, che si svolgono con l’ausilio della Direzione del Personale. Per tutte le figure, in ogni caso, flessibilità, professionalità, team working e spirito d’iniziativa sono le caratteristiche maggiormente apprezzate.

COME CANDIDARSI, EUROSPIN LAVORA CON NOI

Gli interessati alle assunzioni possono inviare la propria candidatura a questa pagina dedicata alle ricerche in corso del Gruppo, Eurospin Lavora con noi. Per prendere visione delle offerte attive è necessario accedere all’area dedicata alle posizioni aperte nei punti vendita o alle posizioni aperte in sede. Dopo aver selezionato l’annuncio di interesse è possibile candidarsi online, inviando il curriculum vitae tramite l’apposito form.

