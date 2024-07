E’ il giorno di Vincenzo Vivarini, neo allenatore del Frosinone. Nella sala conferenze del ‘Benito Stirpe-Psc Arena’ è l’ad operation dell’Area Tecnica, Guido Angelozzi, a presentare il tecnico abruzzese. Cinquantotto anni, nato ad Ari in provincia di Chieti, panchina d’oro per la stagione 2022-’23, 487 panchine tra i professionisti, in Ciociaria è già stato da calciatore, attaccante con la maglia di Ferentino e Isolaliri. E’ il direttore dell’Area Tecnica a fare gli onori di casa. E il fuoco di fila delle domande dei cronisti, il dirigente le dividerà equamente con il tecnico dopo la breve introduzione: “Voglio ringraziare prima di tutto mister Di Francesco e gli mando un caloroso in bocca al lupo per la stagione che verrà – sono le prime parole di Angelozzi -, al pari di tutti i ragazzi tornati ai Club di appartenenza. E’ stata una stagione bellissima, finita male ma solo per quei 2’ finali. Nell’insieme è stata una bella annata, grazie anche ai tifosi che ci hanno sempre sostenuto. E’ la prima volta che parlo dopo la retrocessione, non c’era stata l’occasione (la sera del 26 maggio fu il presidente Maurizio Stirpe a parlare alla stampa, ndr). Adesso ripartiamo con un nuovo programma. Quest’anno abbiamo cambiato molto, come vedremo, in tutte le Aree. La prima novità è rappresentata proprio da mister Vincenzo Vivarini, un tecnico che ho sempre seguito con interesse ed attenzione e che mi ero ripromesso in tempi non sospetti di provare a portare con noi. Sono molto soddisfatto di averlo portato qui con i suoi collaboratori. Sarà un percorso tutto nuovo, condiviso con il presidente Stirpe. Abbiamo stravolto tutto, avevamo bisogno di cambiare: non solo nello staff tecnico ma anche in quello medico. Credo che sarà un bel percorso. Vivarini è un tecnico che esprime un calcio che piacerà anche ai tifosi, è un tecnico che fa del gioco propositivo e del lavoro con i giovani i suoi cavalli di battaglia. Un metodo di lavoro che piace al Presidente, al sottoscritto e piacerà alla gente giallazzurra”.Ed ecco le prime parole di mister Vivarini da tecnico del Frosinone: “Abbiamo modo di conoscerci meglio, eccoci qui. Per me e il mio staff è una nuova avventura, portiamo tanto entusiasmo e voglia di fare bene e tanti stimoli. Frosinone è una piazza molto importante, di altissimo livello. Conosciamo l’ambizione di tutti, dal Presidente ai tifosi, sappiamo anche dei problemi che dobbiamo risolvere nell’immediato ma sono tutti alla nostra portata. Abbiamo idee ben precise su quello che dovremo fare, ci butteremo a capofitto nel lavoro che rappresenta la nostra cultura. Quindi tanto lavoro e tanta applicazione. Contiamo di vedere in campo le nostre idee, contiamo nella qualità. Ci siamo guadagnati sempre tutto sul campo. Sarà una bella avventura il Frosinone che verrà. Approfitto dell’occasione per ringraziare la piazza di Catanzaro che ha dato a me e al mio staff il calore, la disponibilità e la possibilità di lavorare con quel calore”.

