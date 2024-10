Diciannovesima edizione della Festa dell’Autunno a Fontechiari: un tripudio di sapori, musica e tradizione

La splendida cornice di Piazza G. Marconi a Fontechiari, in provincia di Frosinone, ospiterà domenica 20 ottobre, dalle ore 14:30, la tanto attesa Festa dell’Autunno con la MAXITORTA, giunta ormai alla 19a edizione, un evento che è ormai diventato un appuntamento fisso per residenti e visitatori. L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco di Fontechiari APS in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con il contributo della Regione Lazio.

La festa, come di consueto, celebrerà l’arrivo dell’autunno con un ricco programma gastronomico e musicale che farà rivivere le tradizioni culinarie e culturali del territorio.

Le delizie della Festa: Caldarroste, Crespelle, vino e la Maxitorta

Protagonista assoluta della giornata saranno le caldarroste, insieme alle famose crespelle di Nonna Giuliana, una vera e propria specialità che ogni anno attira curiosi e golosi da tutta la zona. Ad accompagnare queste prelibatezze ci sarà dell’ottimo vino locale, perfetto per scaldarsi e brindare insieme in allegria.

Ma il momento più atteso è sicuramente quello della Maxitorta, un dolce spettacolare che copre quasi interamente la piazza e che viene realizzato dalla rinomata Pasticceria Fallena. Questa straordinaria creazione è diventata un simbolo della festa e quest’anno avrà una particolarità inedita che verrà scoperta solo alla fine della preparazione del dolce.

L’atmosfera festosa sarà arricchita dalla musica travolgente dei Trillanti, con la loro musica tradizionale, con ritmi popolari e sonorità.

Non perdete dunque l’occasione di vivere un pomeriggio all’insegna del gusto, della musica e della convivialità. Domenica 20 ottobre, dalle ore 14:30, con l’inizio della preparazione della TORTA, Fontechiari vi accoglierà per celebrare insieme l’arrivo dell’autunno con una festa indimenticabile.

Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio di festa, sapori e tradizioni!

PRO LOCO FONTECHIARI COMUNICATO STAMPA