Derby in casa del Morolo per il Sora Calcio 1907 nella sesta di ritorno di Eccellenza girone B. Allo stadio Nando Marocco (ore 11) si affronteranno due squadre in salute, con i bianconeri reduci da tre vittorie consecutive e imbattuti nel 2020, mentre i biancorossi vengono dalla bella vittoria di Genazzano con l’Audace, che li ha fatti uscire dalla zona playout. All’andata vinse il Sora per 2-1 in una partita comunque molto combattuta ed equilibrata.Il mister bianconero Alessio Ciardi recupera dalla squalifica Conteh, per cui le due squadre dovrebbero essere al completo. La gara tra il Morolo e il Sora Calcio 1907 sarà diretta dall’arbitro Davide Testoni di Ciampino.

comunicato stampa