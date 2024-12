CUCINA / Ricetta bucatini all’amatriciana

Preparazione

Tagliate il guanciale a pezzetti mentre l’acqua per la pasta bolle. Mettete un po’ di olio evo in una padella, fate scaldare l’olio, aggiungete il peperoncino intero e il guanciale facendolo rosolare. Sfumate con il vino bianco, togliete il peperoncino e mettete da parte il guanciale. Versate nella padella dove avete soffritto il guanciale i pomodori pelati, schiacciateli leggermente, salate e fate cuocere. Mettete a cuocere la pasta e fate rapprendere i bucatini. Una volta cotta la pasta, aggiungete il guanciale al sugo, scolate i bucatini direttamente in padella, fate insaporire il tutto mescolando e impiattate concludendo con una grattugiata di pecorino romano.