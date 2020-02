Coronavirus, Ciacciarelli (Lega): “Numeri 1500 e 112 in tilt. La Regione Lazio attivi subito nuove linee telefoniche d’emergenza”

“La linea verde del Ministero della salute, che risponde al 1500, ed il numero unico regionale per le emergenze, il 112, sono in tilt. Questo quanto segnalatomi da diversi cittadini del Lazio. È evidente, quindi, che per poter richiedere assistenza, in questi giorni davvero delicati, non sono adeguati. Pertanto ho chiesto alla Regione Lazio di attivarsi immediatamente con la costituzione di nuove linee deputate a recepire le istanze dei cittadini in merito all’emergenza coronavirus. Questo è il momento della calma e del sangue freddo, ma soprattutto delle azioni concrete e della collaborazione, al di là degli steccati politici. Il mio impegno c’ è.”

Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (Lega) .

COMUNICATO STAMPA