Cori – Abbiamo fatto il CINEMA!

Cortometraggi e mediometraggi prodotti da una scuola italiana 2013/2024 a cura di Angelo Bianchi

Sabato 7 dicembre a partire dalle ore 11:00 nella sala del teatro ‘Luigi Pistilli’ di Cori si terrà la presentazione del libro illustrato ‘Abbiamo fatto il Cinema!’. Il volume raccoglie locandine, foto di scena, disegni, testi e note introduttive utili a ripercorrere 11 anni di produzioni di cortometraggi e mediometraggi prodotti dall’I.C. ‘Giovanni Pascoli’ di Aprilia, in collaborazione con i Comuni di Cori e Aprilia.

La scuola, quindi, come ente promotore e luogo di elaborazione dei progetti. I temi, gli argomenti trattati da questi “progetti cinematografici” hanno posto attenzione soprattutto alle problematiche di tutela e cura del patrimonio artistico e naturalistico della nostra provincia (L’educazione artistica mediometraggio che ha vinto il festival dello Short Film Festival di S. Marinella 2016- sez. scuola) quindi la conoscenza diretta, sul campo, del nostro territorio, nonché alcuni “ritratti in video” dedicati a suoi prestigiosi figli: una rievocazione degli anni giovanili dell’ingegnere aeronautico Alessandro Marchetti, pioniere del volo umano nativo di Cori (mediometraggio finalista nello Short Film Festival di S. Marinella, presentato anche nella città di S. Calende (VA) dove sorgevano le industrie SIAI Marchetti), il film documentario su l’editore e tipografo umanista Aldo Manuzio nativo di Bassiano, e più in generale uno sguardo sul nostro Paese. Nel 2022 un omaggio per i 100 anni della nascita del poeta e cineasta Pier Paolo Pasolini (selezione Ufficiale del Foggia Film Festival 2023), sempre nel 2023 un corto di animazione per il trentennale della scomparsa del Maestro Federico Fellini (selezione ufficiale del Fellini Film Festival).

Appare di particolare importanza l’intento di raccogliere in una pubblicazione queste molteplici esperienze frutto dell’impegno e delle energie di tanti docenti e allievi. I lavori diretti da Angelo Bianchi, interamente girati nella nostra provincia con musiche originali composte dal M° Michele Garolla, sono arricchiti dal prezioso contributo di importanti professionalità tra cui lo storico dell’arte Mauro Carrera, il poeta e performer Giovanni Fontana, il direttore della fotografia Stefano Faiola e la fotografa di scena Francesca Cucchiarelli.

Sempre la mattina di sabato 7, nelle sale di palazzetto Luciani antistante il teatro Pistilli, alla presentazione del libro illustrato seguirà l’inaugurazione della mostra di locandine, foto, disegni, oggetti di scena dei progetti video. Nel pomeriggio a partire dalle 17:00, nella sala conferenze del Museo della Città e del Territorio, sito anch’esso nell’area circostante, il pubblico sarà invitato alla visione dell’ultima produzione (2024) “Aldo Manuzio principe del libro”. A seguire proiezione di tutti i progetti raccolti nel libro.

COMUNICATO STAMPA