Coreno Ausonio (FR) – Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: arrestato 26enne

Nella mattinata odierna, in Coreno Ausonio, personale del Comando Stazione Carabinieri di Ausonia, nell’ambito di un servizio finalizzato a contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, unitamente a personale dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Pontecorvo e del personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di S. M. Galeria di Roma, traeva in arresto un 26enne, disoccupato, incensurato , poiché colto nella flagranza del reato “ detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. (art. 73 del DPR309/90).Nel corso della predetta attività e della successiva perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del 26enne, i militari operanti rinvenivano 6 (sei) barattoli di vetro e 2 (due) contenitori in plastica contenenti complessivamente gr. 500 gr di “marijuana” nonché un bilancino di precisione, verosimilmente utilizzato per la preparazione delle dosi ed ulteriori gr 20 di “semi di cannabis indica”.Inoltre, nel corso della predetta perquisizione, grazie anche all’aiuto dei cani anti esplosivo sono stati rinvenuti nr. 5 cartucce a pallini cal. 12 e nr. 3 cartucce a pallini cal. 16, senza che l’arrestato fosse titolare della prevista licenza e, pertanto, lo stesso veniva anche deferito per il reato commesso di “detenzione illecita di munizionamento”.Ad espletate formalità di rito, così come disposto dalla competente AG di Cassino, l’arrestato veniva accompagnato presso la sua abitazione poiché sottoposto al regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza del rito direttissimo che si celebrerà domani mattina.

COMUNICATO STAMPA

