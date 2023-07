Colfelice – Domani torna ” Vicoli e Cantine” nel centro storico del piccolo borgo

Si svolgerà sabato 29 luglio dalle ore 19, nel centro di Colfelice, la 9^ edizione di Vicoli e Cantine, percorso enogastronomico nel cuore della cittadina ciociara aperto a cittadini e turisti che vogliono assaporare piatti e vini locali seduti tra gli angoli suggestivi del piccolo borgo in provincia di Frosinone.“Un’iniziativa di grande richiamo che abbiamo voluto promuovere anche quest’anno perché oramai nella tradizione e nella storia del nostro Comune. Vicoli e Cantine rappresenta un modo per ritrovarci tutti insieme in una serata di fine luglio a gustare le specialità enogastronomiche del posto, con la possibilità di godersi per qualche ora i luoghi più suggestivi di Colfelice, quei vicoli che nella vita frenetica di ogni giorno nessuno di noi si ferma mai a guardare”, spiega Gabriele Iommi Presidente dell’Associazione.Gli eventi organizzati finora da Colfelice Attiva hanno riscosso tutti grande attenzione e partecipazione, prova del buon lavoro fatto dall’Associazione e della necessità di promuovere iniziative che offrano momenti di aggregazione e socialità. Oltre 200 i piccoli atleti che hanno partecipato al Torneo di calcetto per bambini che si è svolto nei giorni scorsi presso il nuovo impianto comunale. Uguale successo ha avuto la terza edizione di Colfelice Cavalli. La manifestazione si è svolta presso i giardini comunali in collaborazione con la scuderia La Quercia di Saverio Lancia, raccogliendo l’adesione di appassionati del settore e di curiosi che hanno potuto assistere agli spettacoli e alle acrobazie equestri con particolare riferimento alle discipline inglesi e americani. Molto ammirati i Pony di Esperia di Andrea Celani. L’estate riserva ancora molte sorprese nel piccolo centro di Colfelice ed il supporto in primis della Amministrazione Comunale e poi della XV Comunità Montana Valle del Liri e del programma estivo di “Provincia Creativa” della Provincia di Frosinone è stato determinante per non limitare la partecipazione solo ai residenti ma allargarla oltre i confini della Regione.

comunicato stampa