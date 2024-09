Cisterna di Latina, inaugurazione sala Zero6 Biblioteca comunale

L’ambiente a volta decorato con una costellazioni di immagini d’amore per la lettura, opera dell’artista Cecilia Campironi

Mercoledì 25 settembre alle ore 17.00, nell’ambito della Settimana nazionale delle biblioteche – Bibliopride 2024, sarà inaugurata la nuova sala Zero6 della Biblioteca comunale Adriana Marsella di Cisterna di Latina.

Grazie a un lavoro di coprogettazione con la Biblioteca, Gonzaga, Cartastraccia e l’illustratrice Cecilia Campironi, è stato realizzato un intervento site specific ovvero pensato e realizzato nella luminosa sala a volta dedicata alla fascia infantile, da zero a sei anni, denominata sala Zero6.

Il progetto decorativo si è basato sul poster “25 buone ragioni per portare un bambino in biblioteca”, pubblicato dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) nel 2018. L’immaginario creato in quell’occasione da Cecilia Campironi per illustrare il testo di Cartastraccia è stato il punto di partenza ideale della decorazione parietale, incarnando perfettamente la missione della biblioteca Marsella: una costellazione di immagini capaci di trasmettere un concreto messaggio d’amore per la lettura e la curiosità brulicante di un’intera comunità che intorno alla biblioteca si raccoglie.

L’iniziativa si inserisce nel contesto di un generale ampliamento degli spazi e dei servizi della Biblioteca.

Per questo intervento è stata scelta la sala Zero6, che costituisce il primo punto di accesso alla biblioteca dedicato ai bambini in età prescolare e vuole rappresentare un messaggio di benvenuto e di accoglienza a tutti i già numerosi utenti della biblioteca partendo proprio dai bambini, promettendo di accompagnarli nella loro crescita come lettori di tanti tipi diversi. Un cosmo che trova il suo nucleo in alto, nella volta alta sei metri.

«Siamo particolarmente orgogliosi di questo nuovo spazio che arricchisce ulteriormente la biblioteca ponendosi come punto di riferimento per le famiglie del territorio e non – dichiarano il Sindaco, Valentino Mantini, e l’Assessora alla Cultura, Maria Innamorato -. Offrire ai bambini un luogo dove poter sviluppare il pensiero, la curiosità e l’amore per i libri, sin dai primi anni di vita, è un passo fondamentale per il futuro della nostra comunità».

