“Cisterna città cardioprotetta”: installati i primi defibrillatori

Un percorso virtuoso di prevenzione dei rischi derivanti dal mancato soccorso immediato in caso di crisi cardiache e una rete di protezione che fanno di Cisterna una “città cardioprotetta”.

Sono stati installati ieri 4 dei 6 defibrillatori semiautomatici (DAE) del primo step di intervento, voluti dall’Amministrazione comunale a seguito della stipula della convenzione con l’associazione Latina cuore ODV, presieduta da Giovanni Stivali, per il potenziamento dei servizi sociosanitari a Cisterna.

Il primo defibrillatore è stato posizionato a pochi metri dal Palazzo dei Servizi di via Zanella. Poi, a ridosso della farmacia comunale di San Valentino, al Cimitero comunale e nei pressi della Stazione ferroviaria. Domani sarà la volta del Centro Polivalente nel quartiere San Valentino e della Biblioteca comunale “Adriana Marsella” di Palazzo Caetani.

Il secondo step di intervento prevederà nelle prossime settimane l’installazione di altri 5 defibrillatori semiautomatici (DAE) posizionati in altrettanti luoghi strategici della nostra città, come l’Ufficio postale centrale di via Porta Agrippina, l’Ufficio postale di Le Castella, il Palazzetto dello sport di viale Adriatico al San Valentino, la parrocchia di San Valentino e la farmacia di Borgo Flora in via dei Bonificatori.

Presenti questa mattina insieme con il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini e l’amministrazione comunale, il Direttore Sanitario della ASL di Latina Sergio Parrocchia in rappresentanza della commissaria straordinaria della ASL di Latina Sabrina Cenciarelli, il prof. Francesco Versaci, responsabile del Reparto UOC Cardiologia, UTIC ed Emodinamica dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, il direttore del Distretto sociosanitario LT1 Vincenzo Lucarini e il presidente di Latina cuore ODV Giovanni Stivali.

«Sono davvero grato per la breve cerimonia che abbiamo potuto fare questa mattina insieme con il prof. Versaci, eccellenza della cardiologia in Italia, il direttore sanitario della ASL di Latina Parrocchia, il direttore del nostro Distretto Lucarini, il presidente di Latina cuore Stivali – ha detto il Sindaco di Cisterna Valentino Mantini –. Quello che abbiamo concretizzato è un percorso virtuoso per l’implementazione dei servizi sociosanitari nella nostra comunità, grazie alla partecipazione delle cittadine e dei cittadini che potranno essere formati dall’associazione Latina cuore sull’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici. Abbiamo posizionato i dispositivi in punti coperti dal sistema della videosorveglianza ma chiediamo comunque rispetto da parte di tutta la cittadinanza, giovani e meno giovani, dei beni comuni che sono patrimonio di tutta la nostra comunità. Un ringraziamento, infine, seppur non presente per questioni strettamente personali, al consigliere comunale e cardiologo Francesco Maggiacomo per il lavoro svolto e l’impegno profuso in questo progetto».

«Ringrazio il Sindaco e la sua squadra per la sensibilità mostrata nell’avvio e concretizzazione di questo percorso – ha detto il prof. Francesco Versaci – è un segnale confortante che ci consente di comprendere che la salute può essere curata grazie ad una rete di collegamento con i presidi ospedalieri, cosa che fanno i defibrillatori nelle situazioni di lontananza dagli stessi presidi ospedalieri. In questo modo, il Comune diventa un link di connessione tra il cittadino ed il bene più prezioso che è la vita, dove i cittadini e le cittadine formate hanno la possibilità di svolgere un intervento immediato. Sono piccole azioni che servono a salvaguardare la vita di ognuno di noi».

COMUNICATO STAMPA