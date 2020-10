Ciacciarelli: “Parte l’organizzazione della Lega provinciale Frosinone”

“Sto mettendo in campo una serie di azioni volte a favorire il radicamento territoriale della Lega nella nostra provincia, che saranno illustrate al coordinatore e al coordinamento provinciale per condividere una linea unitaria. Il partito di Matteo Salvini è il primo del Centrodestra e in quanto tale deve avere un ruolo preminente sul territorio. Pertanto d’ora in avanti si aprirà una nuova fase, fatta di preferenze vere e non solo di voto d’opinione. Il banco di prova saranno le amministrative 2021. Ci siamo, la Lega è pronta a prendersi il posto che le spetta in provincia.” Il coinvolgimento degli amministratori locali, dei sindaci e dei consiglieri comunali sarà determinante per percepire le reali esigenze dei cittadini. Sarà mio compito chiamare a raccolta i tanti quadri dirigenti comunali della lega per intraprendere un’azione politica seria vicina ai cittadini e ai loro bisogni.”

Così, in una nota, il RESPONSABILE DELL’ORGANIZZAZIONE LEGA FROSININE, PASQUALE CIACCIARELLI.

COMUNICATO STAMPA

