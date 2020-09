Cervaro, campagna elettorale agli sgoccioli

La campagna elettorale di Cervaro si concluderà allo scoccare della mezzanotte di oggi. Le quattro liste che puntano a ‘conquistare’ il Comune sono quattro come i candidati a sindaco. Massimo Maraone, Ennio Marrocco, Simona Valente ed Otello Zambardi. Trenta giorni di ‘fuoco e vetriolo’ quelli appena trascorsi e che hanno costellato la campagna elettorale più difficile degli ultimi anni, Ognuno ha presentato il proprio programma non senza ‘scivolare’ nella retorica e nella banalità. Ma c’è stata una lista, quella capeggiata dalll’avvocato Otello Zambardi che rappresenta ‘Cervaro in Comune’ che si contraddistinta per buone maniere, sobrietà e anche rispetto verso gli avversari. Nel corso degli oltre dieci comizi tenuti sull’intero territorio cittadino, l’avvocato Zambardi e la sua compagine, hanno illustrato i punti cardine di un programma snello, fattibile ed a tutela dei deboli. Ottenendo grandi consensi e presenza di pubblico senza precedenti. Incontri sobri e nel rispetto delle regole anticovid e senza quel dispendio di danaro che troppo spesso sembra essere un insulto a chi non hqa nulla. Lo stesso stile di comizio e gli stessi punti di programma saranno affrontati nel comizio di chiusura che si svolgerà questa sera, venerdì 18 settembre, in largo Verdi alle ore 23.

