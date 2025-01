Ceccano: grande successo per Omizzolo e Bonafoni da Sinestesia

Grande successo per Marco Omizzolo a Ceccano presso il caffe letterario Sinestesia dove ha presentato per la prima volta al pubblico il suo libro ” Il mio nome e’ Balbir” davanti ad una folla numerosa. Con l’autore erano presenti Emanuela Piroli e la consigliera Regionale del pd Marta Bonafoni che ha dichiarato per l’occasione “Me lo aspettavo ed è andata così. E’ stato un pomeriggio intenso e importante quello passato in compagnia di Marco Omizzolo, Emanuela Piroli e Diego Protani, nella sorprendente cornice di Sinestesia Caffè Letterario Biblioteca Libreria a Ceccano. Perché presentare un libro non è mai un’esperienza ad una sola dimensione, se poi quel libro è scritto a quattro mani da Marco e da un ex schiavo di nome Balbir Singh l’effetto non può che essere dirompente.Come ho detto ieri di fronte a una folla numerosa e attenta, “Il mio nome è Balbir” è innanzitutto un libro sulle distanze. La roulotte co-protagonista inconsapevole di questa storia era infatti a 70 km da Roma, 20 da Latina, a poche centinaia di metri dalla Pontina e a 10 metri esatti dalla casa del padrone. Ma soprattutto era una roulotte tanto, troppo, lontana dalle nostre coscienze. Ieri abbiamo contribuito a ridurre innanzitutto quella distanza. Ciò che avviene nelle campagne del nostro territorio – dove un uomo per sei anni può essere costretto a lavorare 18 ore al giorno, tutti i giorni, per una paga di 50 euro al mese e solo il cibo dei maiali a disposizione – ci riguarda.” Soddisfatto anche il promotore Diego Protani che ha sostenuto con decisione l’incontro ” Non era una semplice presentazione di un libro. E’ una questione di civilta’. Non e’ accettabile lo schiavismo e chi fa finta di non vedere e’ colpevole. Parlarne e’ un dovere e lottare per i diritti e’ un obbligo morale. Ringrazio l’amico Omizzolo, il caffe letterario Sinestesia, la consigliera uscente Piroli e Marta Bonafoni. E ringrazio tutti i presenti all’evento. Stiamo dimostrando che Ceccano e’ qualcosa di diverso di quello che e’ uscito sulle cronache in questi mesi”.

