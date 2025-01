Castro dei Volsci: Due Iniziative per la Comunità, tra Solidarietà e Formazione

La Pro Loco di Castro dei Volsci si conferma ancora una volta un punto di riferimento essenziale per la comunità, inaugurando il nuovo anno con due importanti iniziative di rilievo sociale e culturale.

Servizio Civile Universale: Formazione e Crescita per i Giovani

Grazie al bando del Servizio Civile Universale, la Pro Loco offre ai giovani tra i 18 e i 29 anni (non compiuti) la possibilità di partecipare a un’esperienza formativa e altamente arricchente. Il progetto, della durata di un anno, prevede un compenso mensile di 507,30 euro e coinvolgerà i volontari in attività di grande impatto sociale e culturale. Questa è un’opportunità unica per crescere professionalmente e contribuire al benessere della comunità.

“Dona con il Cuore”: Solidarietà a Chi Ne Ha Più Bisogno

Giunta alla sua terza edizione, l’iniziativa “Dona con il Cuore”, organizzata in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato Municipi 8, 11 e 12 di Roma, mira a raccogliere beni di prima necessità destinati alle persone in difficoltà. Un progetto che unisce il valore della solidarietà alla volontà di fare la differenza nella vita di chi affronta situazioni di disagio.

Queste iniziative testimoniano l’impegno della Pro Loco nel promuovere lo sviluppo culturale e sociale del territorio, offrendo opportunità ai giovani e supporto a chi ne ha bisogno.

Vuoi partecipare o contribuire?

Per informazioni sul Servizio Civile Universale e sull’iniziativa “Dona con il Cuore”, contatta la Pro Loco di Castro dei Volsci. Il tuo aiuto può fare la differenza!