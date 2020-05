Cassino (FR) – Misure anticovid: ecco i risultati

Proseguono incessanti i servizi di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19 da parte dei Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Cassino. Nel corso di tali servizi in Cassino, Villa Latina, San Biagio Saracinisco, Atina, Cervaro, Piedimonte San Germano e Villa Santa Lucia, nella giornata di ieri, sono state sanzionate complessivamente 20 persone poiché non in grado di giustificare i motivi della loro presenza lontano dalle rispettive abitazioni.

I militari della Sezione Radiomobile hanno sottoposto a sequestro amministrativo un’autovettura, il cui conducente, un 29enne campano, circolava senza aver mai conseguito la patente di guida, con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo nel decorso mese di febbraio, nonché sprovvisto di copertura assicurativa. Il 29enne è stato sanzionato amministrativamente per le violazioni previste dal C.d.S. per una somma pari ad € 5.110,00.

I militari della locale Stazione proponevano alla Regione Lazio la chiusura di due esercizi commerciali, da 5 a 30 giorni, una macelleria e un negozio di alimentari siti in Cassino, gestiti da cittadini di nazionalità straniera. Le due attività venivano trovate aperte in violazione dell’ordinanza impartita dal Presidente della Regione Lazio che disponeva la chiusura per il 1° maggio 2020.

