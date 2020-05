Cassinate – Controllo del territorio, misure anticovid: i risultati

Nel territorio della Compagnia di Cassino, sono state sanzionate in tutto 11 persone. Segnatamente cinque a Cassino, una a Villa Santa Lucia, due a Cervaro, due a Villa Latina ed una ad Atina. In particolare la persona sanzionata ad Atina, veniva sorpresa dai Carabinieri della Stazione di Picinisco, mentre in sella ad una moto usciva più volte dalla propria abitazione adducendo quale motivazione quella di acquistare tabacchi o fare la spesa. Gli stessi militari a Villa Latina sanzionavano una persona che riferiva di dover portare dei dolci al figlio dipendente di un supermercato ed un’altra che circolava per le vie del paese riferendo di dover fa ricaricare la batteria dell’auto. foto archivio

comunicato stampa