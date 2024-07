Carnevale estivo, a Sora boom di presenze

Grandi numeri a Sora per la prima edizione del Carnevale estivo. Sabato 27 luglio migliaia di cittadini e turisti si sono riversati nelle strade della città per assistere ai vari eventi in programma.

Dalle ore 19.00 i carri allegorici si sono posizionati in Via Napoli da dove sono partiti alle ore 21.30 per raggiungere Piazza Indipendenza. Qui si sono susseguiti esibizioni delle scuole di ballo, dj set, scenografici effetti speciali e fuochi d’artificio.

Hanno sfilato i carri allegorici delle associazioni Via Napoli, La Valle del Baronio e Centro sociale “Canceglie”.

Grande affluenza anche in Piazza XIII gennaio dove è stata allestita un’area per i giochi gonfiabili e alcuni stand gastronomici.

“Siamo entusiasti dell’accoglienza riservata al nostro carnevale estivo. Una manifestazione al suo debutto che ha avuto grande successo con affluenze da record. Il carnevale estivo è l’ennesima conferma della qualità del cartellone estivo che ci accompagnerà fino a settembre. Un ringraziamento al Comitato permanente del Carnevale del Liri, ai carristi, alle scuole di ballo, alle associazioni, alle forze dell’ordine, agli uffici comunali ed a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento” dichiarano il Sindaco Luca Di Stefano e la Vice Sindaca con delega alla Cultura Maria Paola Gemmiti.

COMUNICATO STAMPA