CALCIO – Sora sconfitto 2-0 a L’Aquila nella 16esima giornata di Serie D girone F

Sora sconfitto 2-0 a L’Aquila nella 16esima giornata di Serie D girone F. Decisiva la doppietta dell’argentino Banegas, che segna un gol per tempo e acuisce la crisi della squadra bianconera che non vince da ben 9 giornate, che non segna da 6 turni e che adesso è in piena zona playout al quart’ultimo posto con 16 punti.

Mister Schettino decide di spostare Di Gilio dal centrocampo a esterno sinistro di difesa, con Orsi in panchina e Rao dal primo minuto in mezzo. Per il resto solita formazione.

Il Sora, come al solito, inizia bene il match e già al 3′ Filì impegna severamente di testa il portiere aquilano Michieli. Al 5′ Bauco va via e mette in mezzo all’area aquilana un pallone su cui però nessun compagno riesce ad intervenire. I bianconeri insistono e al 15′, su un calcio di punizione battuto da Di Gilio, doppia conclusione, prima di Rao, poi di Stampete che però non inquadrano la porta. Come succede ultimamente, alla prima vera occasione, gli avversari passano e al 34′ Banegas porta in vantaggio L’Aquila con un gran tiro da fuori area.

Ad inizio ripresa arriva il raddoppio aquilano sempre con Banegas, che al 13′ trafigge ancora Boscolo per il 2-0 che in pratica chiude la gara, con il Sora che ci prova, come al 19′ con Rao che tira alto, ma non riesce a riaprire la gara che così termina 2-0 per l’Aquila. Domenica prossima gara casalinga allo stadio Tomei contro l’Atletico Ascoli che chiuderà il 2024 e il girone di andata.

L’AQUILA-SORA 2-0

L’AQUILA: Michielin, Gueli, Brunetti, Alessandretti, Di Santo, Del Pinto, Barberini (40’st Giandonato), Zuccherato (20’st Maglione), Banegas (41’st Scognamiglio), Belloni (30’st Persano), Misuraca (35’st Keita). A disp: Negro, Guidobaldi, Valent, Russo. All. De Feudis.

SORA: Boscolo, Ippoliti, Di Gilio, Salviato, Gemini, Filì, Rao, Marchetti (9’st Jirillo), Fontana, Stampete (36’st Pagni), Bauco (25’st Seck). A disp.: Simoncelli, Orsi, Gentilforti, Cani, Belli, Boglione. All. Schettino.

ARBITRO: Boccuzzo di Reggio Calabria.

MARCATORI: 34’pt e 13’st Banegas(A).

NOTE: ammoniti Berberini (A), Zuccherato (A), Belloni (A), Filì (S), Marchetti (S).

