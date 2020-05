Calcio, Lega nazionale dilettanti, stop prorogato fino al 18 maggio

Nel nuovo comunicato diramato oggi dalla Lega nazionale dilettanti, si è reso noto che il calcio dilettantistico ha prorogato lo stop fino al 18 maggio. Come affermato dal presidente della LND nei giorni precedenti – Cosimo Sibilia – una ripresa dei tornei appare improbabile, ma si sta facendo comunque il massimo per cercare di portare a termine la stagione calcistica 2019/2020. L’attuale decisione è stata presa in seguito all’ultimo Decreto emanato dal presidente del consiglio, che non permette gli allenamenti di gruppo. Bisognerà quindi, attendere più di altre due settimane per venire a conoscenza di ciò che accadrà nel mondo del calcio dilettantistico. Sono diversi gli interrogativi ai quali società, calciatori ed allenatori stanno cercando risposte. Se, come appare probabile, la stagione non arriverà a conclusione, verrà confermata la classifica prima dello stop dei campionati e di conseguenza verranno stabilite le promozioni e le retrocessioni, oppure verrà presa in considerazione la classifica finale della stagione 2018/2019? O ancora, verranno “congelate” promozioni e retrocessioni per questa stagione? A questo ed altri dubbi sapremo rispondere solamente nelle successive settimane.

S.M.

Correlati