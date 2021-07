Calcio a 5 / Città di Sora, Mister Recchia: “Pronti per un campionato da protagonisti”

Fra conferme e nuovi arrivi è già ripartita la stagione del Città di Sora. La Società del Presidente Mario Giannetti e il suo vice Lorenzo Bilancetti, dopo la conferma del Tecnico Sandro Recchia del suo vice Franco Massaro, si accingono a prepararsi per una stagione in Serie C da protagonisti. Dal Capitano Valentini Daniele, al bomber Valentini Davide, passando per Pagnoni Giamondi Bellucci e del nuovo arrivato Cherubini pezzo dopo pezzo costruiscono un puzzle che possa rivelarsi vincente dopo la Serie D anche in C. Ancora si attendono tante conferme e molte novità e sicuramente oltre alla 1 squadra ci sarà un’under 21 molto competitiva. Sperando in uno stop della pandemia che ha fermato da un’anno e mezzo il calcio a 5 se queste sono le previsioni ci sarà da divertirsi.

