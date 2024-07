Bosco de “Il Filetto”: 30 anni dall’acquisizione del polmone verde di Cisterna

Trenta candeline per il polmone verde di Cisterna, il bosco de “Il Filetto” che il Comune di Cisterna di Latina, con l’allora Sindaco Tonino Del Giovine, ha acquisito a patrimonio comunale il 12 luglio 1994, quando ha rilevato il secondo lotto dal proprietario, completandone appunto l’acquisizione.

L’area denominata “Il Filetto”, un tempo all’interno della più vasta “Macchia di San Biagio”, si estende su circa 45 ettari ed è accessibile da via dei Monti Lepini e da via Tivera.

L’ultima linea di indirizzo è quella data dalla Giunta del Sindaco Valentino Mantini che il 14 novembre 2023 ha indicato quali attività possono essere svolte all’interno de “Il Filetto”: sensoriali, sportive, ludico-ricreative, culturali, formative, di miglioramento ecologico.

Inoltre ha avviato, per la prima volta, le procedure per candidare il parco de “Il Filetto” a Monumento Naturale come previsto dall’art. 6 della Legge Regionale n. 29/1997.

L’intento dell’Amministrazione comunale è di procedere a: valorizzazione dell’area boscata; tutela della biodiversità con la conservazione e l’incremento delle potenzialità faunistiche, vegetazionali e di interesse naturalistico; mantenimento dell’ecosistema con particolare attenzione agli aspetti naturalistici; incentivazione della fruizione dell’area attraverso lo svolgimento di attività di informazione ed educazione, proprio perché l’area boschiva appartiene alla comunità di Cisterna; fruizione da parte delle cittadine e dei cittadini del polmone verde, attraverso percorsi ciclopedonali, sentieri connessi con strutture sportive e attività di vario genere.

A tal proposito, l’area boscata è stata recentemente interessata dalla posa in opera dei giochi per i più piccoli e di attrezzature sportive per i più grandi, un intervento sui beni condivisi realizzato grazie al contributo di 20 mila euro della Regione Lazio e di un cofinanziamento comunale di 15 mila euro.

Con la rigenerazione, il recupero e la manutenzione del bosco de “Il Filetto” si vuole favorire la promozione sociale per migliorare la vivibilità dello spazio pubblico e consentirne la fruizione alla comunità, sostenendo il benessere generale sia dei grandi che dei più piccoli.

Contestualmente, una parte del bosco è stata oggetto di un contratto di sponsorizzazione per manutenzione, valorizzazione e riqualificazione, secondo quanto previsto nella deliberazione di Giunta comunale del 25 maggio 2023, e secondo quanto votato all’unanimità dal Consiglio comunale che il 12 luglio 2022 ha approvato il Regolamento sulle sponsorizzazioni per le aree verdi, gli spazi urbani e le rotatorie.

L’Amministrazione comunale tutta celebrerà nei prossimi mesi il trentennale dell’acquisizione con iniziative che saranno debitamente comunicate.

COMUNICATO STAMPA