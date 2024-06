Bambina di 3 anni cade in un canale e muore: il dramma durante il pic-nic con i genitori

Una giornata di festa, un pic nic in mezzo al verde organizzato da una famiglia con gli amici e poi la tragedia: la figlia di 3 anni si è allontanata dalla vista di mamma e papà e poco dopo è caduta all’interno di un canale di scolo. Qui i genitori hanno trovato la piccola in fin di vita e purtroppo si sono rivelati vani sia i primi soccorsi che mamma e papà hanno tentato di prestare alla bambina sia la corsa all’ospedale: la piccola, Jeanne Nguefac Kemgou che ha compiuto 3 anni 14 giorni fa, è morta poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso.La tragedia è accaduta nel tardo pomeriggio di ieri. I carabinieri della Compagnia di Piove di Sacco sono intervenuti su richiesta del 118 in localita’ Roncajette del Comune di Ponte San Nicolò, alle porte di Padova, perché i soccorritori li hanno allertati che la bambina di tre anni era caduta all’interno del canale di scolo vicino all’area parcheggio di viale Svezia.La bambina e la famiglia resiedono a Padova, e avevano scelto quel luogo per fare un pic nic all’aperto, immersi nel verde. Il papà 39enne camerunense e la mamma della piccola erano insieme ad altri connazionali quando la piccola in un attimo è scomparsa dalla loro vista. Pochi passi e la bambina è caduta all’interno dell’acqua del canale.I genitori hanno chiamato immediatamente i soccorsi ma malgrafo l’immediato intervento dei presenti e del personale medico del 118 la bambina, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Padova, è morta poco dopo.«Sono stato informato appena accaduto. La comunità camerunense si ritrova da diversi anni nel nostro territorio per passare del tempo insieme – ha detto il sindaco di Ponte S. Nicolò Gabrele De Boni. La dinamica è in esame dalle forza dell’ordine che sono entrate in azione appena ricevuta la segnalazione. Una tragedia, un fatale incidente, che tocca anche la comunità sannicolese. Conosciamo alcune delle famiglie, sono persone perfettamente integrate e stimati professionisti, sappiamo che hanno scelto Ponte San Nicolò come luogo di ritrovo perché vivono lo spirito di accoglienza e rispetto della nostra comunità. In questo senso non posso che esprimere il nostro cordoglio e condividere la profonda tristezza che questa tragedia ci lascia». Fonte Leggo.it)

foto archivio