Auto sbanda e finisce fuori strada: muore bimba di 9 anni, gravissima la mamma. Portava i tre figli a scuola

Tragedia sulla Sp11 di Niscemi, in provincia di Caltanissetta dove questa mattina un’auto con a bordo una mamma di 36 anni e tre bambini, di 9, 5 e 4 anni ha avuto un incidente autonomo: la bimba di 9 anni, Aurora Pitino, mini campionesa di danza e balli, è deceduta qualche ora dopo in ospedale.Era stata condotta immediatamente dagli operatori del 118 al pronto soccorso del Vittorio Emanuele di Gela ma purtroppo la piccola Aurora Pitino non ce l’ha fatta. Alla guida dell’auto la mamma dei tre bimbi, una 36 enne, che a causa del manto stradale scivoloso ha perso il controllo del mezzo. Sul posto è intervenuta la polizia che sta ricostruendo la dinamica. La mamma C.N, 36 anni, è in codice rosso.La piccola Aurora era stata portata all’ospedale Vittorio Emanuele di Gela, ma i tentativi dei medici di rianimarla sono stati vani. L’incidente è avvenuto lungo il tragitto per andare a scuola.La piccola Aurora, secondo quanto riporta La Repubblica, era una promettente ballerina di balli caraibici. Lo scorso maggio, con il gruppo della scuola “Dance cool” di Niscemi, aveva partecipato a una gara regionale a Catania classificandosi al quarto posto. «Era una bambina molto curiosa, un’allieva attenta e promettente. Una bambina con una grande gioia di vivere», ha detto il suo maestro di danza. (leggo.it) – foto repertorio

