Dal lunedì 2 settembre è ufficialmente attiva la convenzione con il Comune di Colfelice per la condivisione del Responsabile dell’Area Tecnica.

Si tratta dell’Architetto Maristella Delli Colli, appartenente all’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, che ha così assunto il ruolo di Istruttore Direttivo Tecnico Urbanistico anche nel Comune di Arce, per sole 9 ore settimanali.

La convenzione, che avrà una durata massima di due mesi, si è resa necessaria nelle more dell’espletamento della nuova procedura di reclutamento di personale, ai sensi dell’art. 110, comma 1, TUEL 267/2000 a seguito delle dimissioni (in quanto vincitore di concorso in altro comune) dell’Ing. Simone Paris.

«Ringrazio di cuore il Sindaco di Colfelice Gabriella Protano, il vicesindaco e tutta l’Amministrazione – ha detto il Sindaco Luigi Germani – per la grande disponibilità mostrata nei confronti del nostro Comune. L’assenza di un funzionario all’Ufficio tecnico rischiava di bloccare i numerosi cantieri avviati e da avviare del PNRR, le richieste di finanziamento e le pratiche urbanistiche di riferimento. All’architetto Delli Colli diamo il più caloroso benvenuto nella grande famiglia del Comune di Arce, unitamente agli auguri di buon lavoro da parte di tutta l’Amministrazione Comunale. In questi primi giorni di lavoro – ha aggiunto il primo cittadino – ho trovato conferma della sua grande competenza e professionalità, sono sicuro che farà bene per il nostro paese e avrà davanti a se una brillante carriera».

COMUNICATO STAMPA